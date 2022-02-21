Звезда «Друзей» Кортни Кокс призналась в зависимости от инъекций красоты

Лос-Анджелес, 21 февраля. Американская актриса Кортни Кокс, ставшая известной благодаря роли Моники Геллер в культовом сериале «Друзья», призналась в зависимости от косметологических процедур.

Кокс впервые прибегла к инъекциям красоты, когда окружающие обратили внимание на возрастные изменения ее кожи. Артистка не заметила, как попытки остановить старение превратились в навязчивую идею.

«Я годами старалась сохранить молодость и не понимала, что стала выглядеть странно из-за инъекций. Потом я осознала, что мне пора остановиться, потому что это стало безумием», — поделилась она с Times.

В какой-то момент Кокс решила отказаться от пластических операций. Сейчас вместо посещения косметологов она ухаживает за лицом с помощью различных натуральных средств.

Актриса дебютировала в кино в конце восьмидесятых. Кроме участия в «Друзьях» заметной ролью Кокс стала репортер Гэйл Уэзерс в фильме «Крик». С 1999 по 2013 годы артистка была женой Дэвида Аркетта, которому родила дочь Коко Райли.

Девушке скоро исполнится 18 лет, она готовится уехать на учебу подальше от Лос-Анджелеса. Желание дочери оставить ее одну сильно расстраивает Кокс.