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«JourФак Манукяна». Кому выгодны бесконечные «вторжения» России на Украину?

ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Кому выгодны бесконечные «вторжения» России на Украину?

Бесконечным «вторжениям» России на Украину посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

В последнее время западные СМИ, словно жонглеры, регулярно публикуют новые даты российского «вторжения» на Украину. Всем уже давно очевидно, что его не будет, но не в этом суть. Западу и их СМИ просто необходима истерия, чтобы отвлекать собственную аудиторию от пандемии и других неурядиц, которые традиционно фигурировали в повестке.

А тем временем на Украину регулярно завозится оружие вместе с западными инструкторами, которые обучают войска Незалежной им пользоваться. Разумеется, в ход начинают идти постановочные сюжеты, которые очень активно готовились в последние дни на украинской стороне по линии соприкосновения. Их цель — выставить жителей ЛНР и ДНР террористами и боевиками, которые якобы нападают на Украину. Один сюжет с разрушением детского садика чего стоит. Все стекла целы, мячики никуда не разлетелись, а в шахматном порядке аккуратно разложены на якобы выбитых из стен кирпичах.

Давайте зададим себе вопрос: кому же выгодны бесконечные «вторжения» России на Украину? Очевидно, что западным СМИ. Они на этих фейках месячный трафик за пару дней сделать успели. А вспомните заголовок о том, что Россия «уже напала» на Украину. Сначала опубликовали, собрали просмотры, а потом стыдливо удалили, сославшись на якобы техническую ошибку. Вот так эта фабрика фейков и работает.

А коллективный Запад не устает грозить России санкциями. Из-за этого «Северный поток — 2» никак не запустится. А Украина и вовсе попала в ловушку. Все посольства переезжают во Львов, возникают проблемы с перелетами, гривна в режиме турбулентности. Поэтому и приходится Владимиру Зеленскому всех успокаивать. Он-то прекрасно понимает, что, если и будет нападение, то только Украины на Донбасс. Ведь Запад оружие не просто так поставляет в Незалежную, а для того, чтобы оно на Донбассе постреляло. Увы, в последние дни именно это и происходило. Запад решил поиграть с Россией в свои игры, но шахматисты там довольно слабенькие. Все их партии легко читаются.

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Все новости / ФАН-ТВ / «JourФак Манукяна». Кому выгодны бесконечные «вторжения» России на Украину?
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