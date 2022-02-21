Жителя Волгограда будут судить за избиение до смерти пожилой матери

Волгоград, 21 февраля. Волгоградца обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемый забил до смерти собственную мать.

Следствие выяснило, что 30 ноября 2021 года мужчина находился в квартире вместе с матерью, пишет сетевое издание «Волгоградская правда». Между ними произошла ссора. Сын принялся избивать 63-летнюю женщину. После избиения пенсионерки мужчина не стал вызывать медицинскую помощь, а вместо этого продолжил распивать алкогольные напитки. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. О произошедшем полицию уведомили соседи, услыхавшие крики пожилой женщины во время ссоры с сыном. Расследование уголовного дела окончено. Его материалы будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее ФАН информировал, что жительница Волгограда убила своего приятеля во время ссоры у него дома. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.