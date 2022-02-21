Завравшиеся в вопросе нерасширения НАТО страны Запада возмутили Захарову

Москва, 21 февраля. Западные государства заврались в вопросе нерасширения НАТО. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат выступила в эфире Первого канала. Она высказалась об обеспокоенности России по поводу расширения НАТО на восток.

«Тогда пусть они разберутся, что это такое за потрясающая организация, когда, с одной стороны, от ее имени говорят ее различные представители в национальном качестве, потом, когда их просто просят ответить за свои слова, они ссылаются на коллективность принятия решений, ну, по большому счету, русским словом это можно назвать"заврались"», — возмутилась Захарова.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил, что военный блок будет наращивать силы возле российских границ. По его словам, Альянс сильнее объединится, если Россия решит его разделить.