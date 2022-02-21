Ульяновская область ввела режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

Ульяновск, 21 февраля. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ульяновской области в связи с прибытием беженцев из Донбасса, сообщили местные власти.

Первый эшелон с гражданами из Донецкой и Луганской республик прибудет в Ульяновск 22 февраля. Основанием для введения режима ЧС является необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших.

Власти Волгоградской области тоже объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием в регион эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.