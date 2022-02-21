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Ndjoni Sango: миротворцы ООН не способны защитить население ЦАР

Весь мир
Ndjoni Sango: миротворцы ООН не способны защитить население ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 21 февраля. Жители Центральноафриканской Республики не видят смысла в присутствии на территории государства контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Об этом сообщило издание Ndjoni Sango.

«Миротворцы появились в ЦАР во время военно-политического кризиса 2014 года. Их главная задача заключалась в стабилизации обстановки и защите гражданских, однако за многие годы, эта задача так и не была выполнена. Более того, «голубые каски» сами стали творить бесчинства.

Злоупотребления, совершаемые этими людьми, их сотрудничество с боевиками, постоянные ДТП в которых гибнет мирное население, преступления сексуального характера — все это вызывает откровенное раздражение у центральноафриканцев и желание поскорее избавиться от бесполезных иностранцев», — отметили сотрудники СМИ.

Журналисты подчеркивают, что с каждым годом граждане ЦАР все чаще проводят стихийные митинги и демонстрации, во время которых требуют незамедлительного отзыва мандата МИНУСКА и сокращения присутствия контингента ООН.

Ndjoni Sango: миротворцы ООН не способны защитить население ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Голубые каски» пользуются защитой руководства Организации Объединенных Наций и всеми возможными привилегиями во время работы. Они проводят незаконную разработку ресурсной базы Центральноафриканской Республики, вывозя природные богатства на астрономические суммы.

Это лишает бюджет ЦАР значительных поступлений, что также сказывается на жизни простых граждан. Поэтому протесты будут только нарастать и в какой-то момент выльются в откровенные враждебные действия со стороны жителей. Вряд ли в ООН хотят подобного исхода, поэтому руководству стоит задуматься над тем, чтобы приручить своих людей», — заключили в издании.

Ранее стало известно, что население Центральноафриканской Республики уличило танзанийский контингент многопрофильной комплексной миссии в пособничестве радикальным группировкам.

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