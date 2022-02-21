Ndjoni Sango: миротворцы ООН не способны защитить население ЦАР

Банги, 21 февраля. Жители Центральноафриканской Республики не видят смысла в присутствии на территории государства контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Об этом сообщило издание Ndjoni Sango.

«Миротворцы появились в ЦАР во время военно-политического кризиса 2014 года. Их главная задача заключалась в стабилизации обстановки и защите гражданских, однако за многие годы, эта задача так и не была выполнена. Более того, «голубые каски» сами стали творить бесчинства.

Злоупотребления, совершаемые этими людьми, их сотрудничество с боевиками, постоянные ДТП в которых гибнет мирное население, преступления сексуального характера — все это вызывает откровенное раздражение у центральноафриканцев и желание поскорее избавиться от бесполезных иностранцев», — отметили сотрудники СМИ.