Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 14:59
14:51
Олимпийские игры 2022
Путин обратился к российским паралимпийцам перед Играми 2022 года в Пекине
14:50
Спорт
Фигуристка Алена Савченко осудила Тутберидзе за жесткость в обращении с подопечными
14:49
Общество
Более восьми тысяч петербуржцев с COVID-19 находятся на лечении в стационарах
14:48
Технологии
Краснодар стал эксклюзивным поставщиком комбайнов для средних и малых бизнесов
14:46
Происшествия
Полицейские задержали двух подростков за серию «минирований» школ в Ивановской области
14:42
Общество
Военнослужащие ЗВО дадут праздничный 30-залповый салют 23 Февраля в шести городах России
14:39
Общество
«Он обаятельный»: Поддубный рассказал о своем опыте общения с Башаром Асадом
14:37
Общество
«Такие железки храню»: военный журналист Поддубный рассказал о своем необычном хобби
14:37
Армия
Секретарь СНБО Данилов: Украина не имеет отношения к обстрелу российского погранпункта
14:36
Весь мир
Опубликованные контракты Центробанка Ливана подтвердили данные о его финансовых махинациях
Все новости

«Он обаятельный»: Поддубный рассказал о своем опыте общения с Башаром Асадом
Общество
«Он обаятельный»: Поддубный рассказал о своем опыте общения с Башаром Асадом
twitter.com  /  @Presidency_Sy

Военный корреспондент Евгений Поддубный охарактеризовал президента Сирии как харизматичного лидера, который может расположить к себе любого человека. Однако, по словам журналиста, на роль «добрячка» Башар Асад не претендует. Ответственность за жизни сотен тысяч человек зачастую предполагает принятие жестких решений.

«Он обаятельный. Это обаяние не передается через экран, но харизма всегда чувствуется при личном общении, при личной встрече. Он всегда старается объяснить свою позицию, что называется, не для записи. Иногда на это уходит даже больше времени, чем на интервью», — рассказал Поддубный в эфире программы «Судьба человека».

«Он обаятельный»: Поддубный рассказал о своем опыте общения с Башаром Асадом
vk.com / Евгений Поддубный

Военному корреспонденту довелось побывать и в гостях у Башара Асада. Лидер Сирии проживает в обычном доме в центре Дамаска.

«Насколько мне известно, Асаду предлагали и прятаться, и были опасения, что противники Сирии попытаются его как-то дистанционно ликвидировать. Но в самое тяжелое для Дамаска время Асад жил в этом доме. В этом доме жили его дети. Он жил вместе с супругой», — поделился Евгений Поддубный.

По словам корреспондента, опорой президента служит его супруга Асма Асад. Переборовшая онкологию первая леди Сирии занимается благотворительностью, поддерживает людей, которые обращаются к ней по разным вопросам.

«Он обаятельный»: Поддубный рассказал о своем опыте общения с Башаром Асадом
Pr Scr Telegram / @SANANewsEnglish

«На самом деле, огромная часть общественной симпатии к президенту Сирии, это — на симпатия к его семье, даже не к супруге», — добавил заслуженный журналист РФ.

Из Сирии Евгений Поддубный вернулся с необычным трофеем. Осколок крылатой ракеты «Томагавк» он подобрал в одном из разгромленных американскими войсками аэродромов. Из подобных находок журналист собрал целую коллекцию.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Он обаятельный»: Поддубный рассказал о своем опыте общения с Башаром Асадом
россия сирия башар асад поддубный
Комментировать