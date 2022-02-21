«Он обаятельный»: Поддубный рассказал о своем опыте общения с Башаром Асадом

Военный корреспондент Евгений Поддубный охарактеризовал президента Сирии как харизматичного лидера, который может расположить к себе любого человека. Однако, по словам журналиста, на роль «добрячка» Башар Асад не претендует. Ответственность за жизни сотен тысяч человек зачастую предполагает принятие жестких решений.

«Он обаятельный. Это обаяние не передается через экран, но харизма всегда чувствуется при личном общении, при личной встрече. Он всегда старается объяснить свою позицию, что называется, не для записи. Иногда на это уходит даже больше времени, чем на интервью», — рассказал Поддубный в эфире программы «Судьба человека».

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Военному корреспонденту довелось побывать и в гостях у Башара Асада. Лидер Сирии проживает в обычном доме в центре Дамаска.

«Насколько мне известно, Асаду предлагали и прятаться, и были опасения, что противники Сирии попытаются его как-то дистанционно ликвидировать. Но в самое тяжелое для Дамаска время Асад жил в этом доме. В этом доме жили его дети. Он жил вместе с супругой», — поделился Евгений Поддубный.

По словам корреспондента, опорой президента служит его супруга Асма Асад. Переборовшая онкологию первая леди Сирии занимается благотворительностью, поддерживает людей, которые обращаются к ней по разным вопросам.

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«На самом деле, огромная часть общественной симпатии к президенту Сирии, это — на симпатия к его семье, даже не к супруге», — добавил заслуженный журналист РФ.

Из Сирии Евгений Поддубный вернулся с необычным трофеем. Осколок крылатой ракеты «Томагавк» он подобрал в одном из разгромленных американскими войсками аэродромов. Из подобных находок журналист собрал целую коллекцию.