Власти Израиля планируют занять территории христианских святынь в Иерусалиме

Израильские чиновники работают над планом расширения национального парка «Иерусалимские стены» за счет включения в него христианских святых мест и принадлежащих церкви территорий в восточной части священного города. Официальная передача проекта на предварительное утверждение в местный комитет по планированию и строительству состоится уже в начале марта.

По данным The Times of Israel, новая инициатива подразумевает расширение объекта за счет включения в него большого участка Масличной (Елеонской) горы, а также дополнительных частей двух долин — Кедронской и Еннома. И такие планы, продвигаемые Управлением природы и парков Израиля (INPA), уже вызвали сопротивление со стороны ведущих церковных деятелей и правозащитных групп. Они оценили проект как захват власти и угрозу христианскому присутствию на Святой земле.

Israel plans to expand national park onto Christian holy sites in East Jerusalemhttps://t.co/foh2IKiRVX pic.twitter.com/01m4F3cBys — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 20, 2022

Греческий православный патриарх Иерусалима Феофил III, католический настоятель Кустодии Святой Земли Франческо Паттон и армянский патриарх Нурхан Манукян в пятницу направили письмо министру охраны окружающей среды Израиля Тамар Зандберг, чей офис курирует INPA, с призывом отложить планы расширения.

При этом также стоит отметить, что противники инициативы укрупнения парка указывают и на связь лоббирующей проект INPA с националистическими группами, которые работают над увеличением присутствия израильских поселенцев в Восточном Иерусалиме, включая район Шейх Джаррах, где в последнее время наметилось новое обострение из-за выселения местных палестинцев.

Спорный проект

Национальный парк «Иерусалимские стены» был открыт еще в 1970-х годах.

При определении первоначальных границ проекта государство тщательно избегало территорий, принадлежащих другим конфессиям. Например, тогда он не затронул большую часть Масличной горы, где расположено более десятка исторических христианских святынь, включая монастырь сестер Бриджиттин, церковь Вири Галилей, Гефсиманский грот и Апостольский сад.

В то время властями рассматривался и план второй фазы расширения парка, однако в итоге он был отклонен из-за чувствительности данного вопроса.

Context re: Jerusalem Walls natl park: “city planners ignored the fact that this was the only national park whose land includes densely populated residential neighborhoods, as well as industrial, commercial and recreational areas.”https://t.co/N2fHCrg5M5 — Lara Friedman (@LaraFriedmanDC) February 20, 2022

Тем не менее сейчас представители Управлением природы и парков Израиля оправдывают возвращение к прежним планам тем обстоятельством, что включение христианских объектов в национальный парк позволит запустить в Иерусалиме новые проекты благоустройства территории.

«Мы осуществляем совместную инициативу с фондом "Город Давида", в рамках которой школы и молодежь занимаются, в частности, уборкой, восстановлением террас и посадкой деревьев. Результаты этих проектов говорят сами за себя — заброшенные места становятся прекрасными уголками, которые в первую очередь служат жителям района», — заявил в разговоре с журналистами пресс-секретарь управления.

Elad, a right-wing Zionist organization, has been holding activities for schoolchildren on private Palestinian farmland under the auspices of the Jerusalem Municipalityhttps://t.co/QoAWiD5zVm — Haaretz.com (@haaretzcom) February 16, 2022

Националистический фонд

Фонд «Город Давида», известный также как Elad, был создан в 1986 году с целью «иудаизации» Иерусалима. Его сотрудники вели работу, направленную на использование правовой системы страны для изгнания палестинцев из восточной части населенного пункта.

Когда-то израильские политики считали эту организацию экстремистской, но теперь отношение к ней изменилось.

Decades of close cooperation between JNF & Elad!



JNF has allowed settlement group Elad to pursue legal actions since 1980s. The collaboration has led to the eviction of Palestinians while bolstering Jewish presence in E. Jerusalem. #ExposeJNF #StopTheJNFhttps://t.co/NQ80WBcGXB — Princess Warrior #FreePalestine ???????? (@aneesafalasteen) January 30, 2022

Во многом добиться этого удалось благодаря широкому профилю фонда: большое внимание он уделяет вопросам археологии и туризма, однако наравне с этим трудится над расширением еврейских поселений, которые местные палестинцы и мировое сообщество в большинстве своем считают незаконными.

«Мы фонд, цель которого — расселение еврейских семей в Городе Давида (место расположения библейского Иерусалима — Прим. ред.). Это заявленные нами цели в регистре ассоциаций, на которые мы получаем пожертвования. И основная часть наших задач заключается именно в этом», — заявил основатель и директор Elad Давид Беэри на суде в 2020 году, во время процесса по принудительному выселению 82-летнего палестинца из района Сильван.

При этом расширение национального парка, продвигаемое INPA и его партнерами, пойдет на руку властям. В частности, чиновники получат возможность осуществлять проекты в зоне церковных владений на Масличной горе. Например, одним из них может стать спорный план создания там канатной дороги, поддерживаемый израильским муниципалитетом Иерусалима и компанией Elad. Ее хотят построить для переправки пассажиров между восточной и западной частями города.

The expansion of the Jerusalem Walls National Park would reportedly include land on the Mount of Olives, parts of which are owned by the Franciscan, Armenian, or Greek Orthodox churcheshttps://t.co/1PV7VwaZC4 — The New Arab (@The_NewArab) February 20, 2022

Притеснения христиан

В декабре 2021 года патриархи и главы церквей священного города выступили с заявлением, в котором сообщили, что «христиане стали объектом частых и продолжительных нападений со стороны крайних радикальных групп». Начиная с 2012 года ультраправые еврейские активисты все чаще совершают словесные и физические нападения на священников и верующих, а некоторые церкви были «разгромлены и осквернены».

«Эта тактика используется такими радикальными группами в систематической попытке вытеснить христианскую общину из Иерусалима и других частей Святой земли», — говорится в заявлении.

Невские Новости / Мурашова Кристина

Эти данные в прошлом декабре также подтвердили архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и англиканский архиепископ Иерусалима Хосам Наум, отчитавшиеся о сокращении присутствия членов конфессии.

И если столетие назад в подмандатной Палестине насчитывалось 73 тыс. христиан, что составляло по меньшей мере 10% населения, то сейчас их число уменьшилось до 2%. В настоящее время в Старом городе Иерусалима проживает лишь 2000 исповедующих христианство палестинцев.

This is an unprecedented statement from the Patriarchs and Heads of Churches in Jerusalem about the future of Christians in the Holy Land.



Please read their heart-cry:

https://t.co/Xge5XwgknF pic.twitter.com/yIG14rW7W8 — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) December 14, 2021

Давление на исламскую общину

Однако нельзя не отметить, что притеснения коснулись и местных мусульман. Еще в октябре появились сообщения о начале работ по расширению парка на территорию кладбища Аль-Юсуфия, примыкающего к одной из стен Старого города.

Местные палестинцы, среди которых были родственники покоящихся там людей, пытались остановить работы, однако были оттеснены израильскими войсками, охранявшими строительную технику.

Palestinian mother is forcibly pulled from her son’s grave by Israeli occupation forces while trying to protect it from being bulldozed. Israel has been demolishing Muslim graves to build a park in Al Yusufiye Cemetery, in occupied East Jerusalem pic.twitter.com/qKeI36Acts — TRT World (@trtworld) October 27, 2021

«Существуют масштабные махинации, проводимые оккупационным муниципалитетом вместе с INPA и судебной системой, которые обеспечивают юридическое прикрытие, необходимое для проекта иудаизации, охватывающего историческую часть города», — заявил иерусалимский адвокат Хамза Куттайнех, защищающий интересы палестинцев.

Вытеснение арабов

Расширение «Иерусалимских стен» инициировано на фоне увеличения поселений в палестинских районах Шейх Джаррах и Сильван, ставших местом столкновений арабских активистов с полицией и военными. Власти выселяют проживающих там людей на основании того, что те не имеют документов о праве собственности на землю. Однако все они, согласно отчетам ООН, являются беженцами, потерявшими свои дома во время войны 1948 года, приведшей к созданию Государства Израиль.

Сейчас не менее 2018 семей палестинцев находятся под угрозой выселения: почти тысяча человек, более 400 из которых дети, рискуют оказаться без крыши над головой. И это несмотря на то, что согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), действия против этих людей являются нарушением гуманитарного права.

Palestinian citizens of Israel who planned to show solidarity with residents of Sheikh Jarrah received messages from Israel's internal intelligence telling them not to go ahead with their planshttps://t.co/E4tacIGBQC — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 18, 2022

Тем не менее израильские политики игнорируют данные претензии. Например, депутат Кнессета (парламент) из партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир принципиально создал в Шейх Джаррах временный офис. Он решил взять под контроль выселение палестинцев, а статус законодателя гарантирует политику защиту израильских правоохранителей от недовольных жителей района. На этом фоне, начиная с прошлых выходных, военные ограничивают передвижение местных арабов, не допуская людей с Западного берега реки Иордан в эту часть города и на Храмовую гору к мечети Аль-Акса.

Global Look Press / Ilia Yefimovich/dpa

При этом некоторые израильтяне все же раскритиковали инициативу расширения «Иерусалимских стен». Например, придерживающиеся левых взглядов организации Bimkom, Emek Shaveh, Ir Amim и Peace Now опубликовали совместное заявление.

«Мы возражаем против циничного использования израильскими властями охраны наследия и окружающей среды в качестве инструмента для оправдания расширения поселений, изменения исторического повествования и определения права собственности на исторический бассейн», — говорится в их публикации.

Запад следит?

Острый вопрос естественным образом привлек внимание международного сообщества. Например, даже давние союзники Израиля — Соединенные Штаты — высказали сомнения относительно планов «Стен Иерусалима».

В минувший четверг город посетила делегация американских политиков из Демократической партии. В ходе встречи с премьер-министром Нафтали Беннетом они высказали свою обеспокоенность проблемой притеснения христиан. Однако в этом случае глава израильского кабмина снял с себя ответственность и заявил, что ранее не был знаком с планом расширения национального парка, поскольку он еще не был опубликован.

House @SpeakerPelosi and seven other House Democrats are visiting Israel this week, shortly after Sen. @LindseyGrahamSC met with Israeli Prime Minister @NaftaliBennett.https://t.co/dySYq3v3Ux — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) February 15, 2022

Существующие разногласия несколько противоречат изначальной идеологии нового правительства Израиля, имеющего очень разнородный состав. В коалицию, сместившую со своего поста предыдущего лидера Биньямина Нетаньяху, вошли фракции диаметрально разных взглядов, в том числе и арабские партии. Для того чтобы обеспечить работоспособность такого правительства, власти изначально выбрали тактику избегания спорных тем, связанных с решением палестинского вопроса. Но запущенные в стране процессы остро противоречат этому, что становится новым испытанием кабинета министров на прочность.

В то же время усиление давления на христиан действительно может стать причиной ухудшения отношений Тель-Авива с его западными союзниками.

«Важность происходящего невозможно преувеличить. Если я не ошибаюсь, это создает раскол и самый серьезный кризис между Израилем и основными мировыми церквями в Иерусалиме с 1948 года», — оценивает ситуацию Дэнни Зайдеманн, эксперт по священному городу.

При этом он отметил, что подобный разлад с христианским миром может иметь стратегические последствия для международного статуса еврейского государства, особенно в европейских странах, спонсирующих располагающиеся на иерусалимской земле святыни.

Конечно, нельзя рассчитывать, что прагматичные партнеры резко откажутся от своего союзника из-за споров на религиозной почве. Однако возникновение разногласий с западными странами в перспективе может сказаться на положении израильского руководства, традиционно опирающегося на поддержку других держав.