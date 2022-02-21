Кабмин выделит 5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса

Москва, 21 февраля. Правительство России издало распоряжение о выделении МЧС 5 млрд рублей на выплаты жителям ДНР и ЛНР, эвакуированным в Ростовскую область. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном портале правовой информации.

Материальная помощь беженцам из Донбасса составляет 10 тысяч рублей. Для ее получения гражданам необходимо подать заявление.

«Выделить в 2022 году МЧС России для предоставления разовой финансовой помощи в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию РФ (Ростовская область) в экстренном массовом порядке,.. бюджетные ассигнования в размере 5 млрд рублей», — указано в сообщении.

Почти 700 жителей, эвакуированных в Россию из Донбасса, уже получили выплаты по 10 тысяч рублей, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. Пострадавшие в результате обстрелов со стороны ВСУ люди подали 3,5 тысячи заявлений на открытие лицевых счетов для получения выплат.