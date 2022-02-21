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Выплаты беженцам из ДНР и ЛНР не отразятся на социальных гарантиях россиян

Экономика
Выплаты беженцам из ДНР и ЛНР не отразятся на социальных гарантиях россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Выплаты эвакуированным в Россию жителям ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей не будут иметь негативных финансовых последствий для экономики страны и ее населения, заверил зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Материальная помощь беженцам не отразится на социальных гарантиях гражданам России, цитирует сенатора ТАСС.

Врио главы МЧС Александр Чуприян ранее отчитался, что почти 700 тысяч эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик получили по 10 тысяч рублей. В ведомстве 20 февраля рассмотрели порядка 3,5 тысячи заявлений на открытие лицевых счетов для последующих выплат.

Рассчитывать на поддержку могут все жители Восточной Украины, которые пересекли границу с Россией 18 февраля и позже. Для этого им необходимо подать заявление.

Тем временем RT запустил проект «Карта помощи». Благодаря ему беженцы смогут найти россиян, готовых пригласить их жить к себе домой. Во многих регионах также организован сбор средств: принимают одежду, предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, пишет «ФедералПресс».

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беженцы ЛНР днр рябухин выплаты
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