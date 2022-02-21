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Сенатор Пушков: материалы телеканала TF-1 доказывают ложь Зеленского о ситуации в Донбассе

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 13:35
Политика
Сенатор Пушков: материалы телеканала TF-1 доказывают ложь Зеленского о ситуации в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 февраля. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о самоподрыве жителей на территории Донбасса являются «пургой». Так написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Политик указал на репортажи французского телеканала TF-1, где журналисты рассказывают о реально происходящих событиях в Донбассе. Пушков утверждает, что сюжеты корреспондентов Франции доказывают ложь украинского лидера.

«Из них следует, что город обстреливают ВСУ, и есть жертвы, а не люди «в отчаянии взрывают сами себя», — уточняет Пушков.

Сенатор считает, что подобные материалы демонстрируют потерю информационной неприкосновенности темы «украинского кризиса» во Франции. Таким образом французское государство стало единственным на Западе, чьи представители СМИ начали говорить правду о ситуации на территории Донбасса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа работать в направлении стабилизации ситуации на Украине. Национальная служба новостей также сообщила, что французское государство и другие европейские страны не намерены направлять военные силы на территорию Украины в случае эскалации конфликта.

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донбасс франция пушков
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