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Басурин: подразделения ВСУ приступили к реализации плана по вторжению в Донбасс

Армия
Басурин: подразделения ВСУ приступили к реализации плана по вторжению в Донбасс
Федеральное агентство новостей

Донецк, 21 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают реализовывать план по вторжению на территорию Донбасса. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, обстрелы со стороны украинских военных ведутся по всей линии соприкосновения в Донбассе. Всего за двое суток по территории ДНР было выпущено порядка 2 тысяч боеприпасов, чего не наблюдалось с 2015 года. Помимо этого, украинские силовики продолжают попытки совершить диверсии и теракты.

Ранее в результате минометного обстрела со стороны ВСУ электроподстанция и центральная городская больница в Донецке получили серьезные повреждения.

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всу донбасс народная милиция басурин
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