Тимошенко обратилась с требованиями к украинским властям на фоне событий в Донбассе

Киев, 21 февраля. Представители Украины в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые ушли в отпуск, должны быть заменены. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что, по данным некоторых СМИ, сотрудники ОБСЕ ушли отдыхать на фоне обострения ситуации в Донбассе.

«Я требую от власти немедленно отозвать тех 40% украинских представителей, которые покинули свои миссии и посты, и заменить на тех, кто может там работать», — выступила с призывом Тимошенко на согласительном совете фракций и групп Верховной рады.

Ранее политик потребовала, чтобы США списали внешний долг Украины. Он составляет 52 миллиарда долларов.