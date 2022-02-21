Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 14:58
14:51
Олимпийские игры 2022
Путин обратился к российским паралимпийцам перед Играми 2022 года в Пекине
14:50
Спорт
Фигуристка Алена Савченко осудила Тутберидзе за жесткость в обращении с подопечными
14:49
Общество
Более восьми тысяч петербуржцев с COVID-19 находятся на лечении в стационарах
14:48
Технологии
Краснодар стал эксклюзивным поставщиком комбайнов для средних и малых бизнесов
14:46
Происшествия
Полицейские задержали двух подростков за серию «минирований» школ в Ивановской области
14:42
Общество
Военнослужащие ЗВО дадут праздничный 30-залповый салют 23 Февраля в шести городах России
14:39
Общество
«Он обаятельный»: Поддубный рассказал о своем опыте общения с Башаром Асадом
14:37
Общество
«Такие железки храню»: военный журналист Поддубный рассказал о своем необычном хобби
14:37
Армия
Секретарь СНБО Данилов: Украина не имеет отношения к обстрелу российского погранпункта
14:36
Весь мир
Опубликованные контракты Центробанка Ливана подтвердили данные о его финансовых махинациях
Все новости

Украинский вброс о «голодающих срочниках» на станции Долбино не подтвердился

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 14:01
Весь мир
Украинский вброс о «голодающих срочниках» на станции Долбино не подтвердился
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Информация о «голодающих» срочниках на станции Долбино в Белгородской области не подтвердилась. Об этом сообщил корреспондент международной редакции ФАН Сергей Среда, побывавший на территории вокзала.

По его словам, «брошенных на произвол судьбы» срочников он не обнаружил. Кроме того, распространяемые проукраинскими пабликами фотографии отличаются от реальности. Снаружи здание не выглядит «полузаброшенным», как его окрестили в Сети, и стены в зале ожидания совсем другого цвета.

Ранее, 20 февраля, украинские СМИ стали распространять информацию о якобы сотне военнослужащих — контрактников и срочников из Таманской и Кантемировской дивизий — голодающих на вокзале станции Долбино. Стоит отметить, что данный населенный пункт расположен в непосредственной близости с Харьковской областью Украины.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Украинский вброс о «голодающих срочниках» на станции Долбино не подтвердился
Долбино
Комментировать