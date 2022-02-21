Украинский вброс о «голодающих срочниках» на станции Долбино не подтвердился

Информация о «голодающих» срочниках на станции Долбино в Белгородской области не подтвердилась. Об этом сообщил корреспондент международной редакции ФАН Сергей Среда, побывавший на территории вокзала.

По его словам, «брошенных на произвол судьбы» срочников он не обнаружил. Кроме того, распространяемые проукраинскими пабликами фотографии отличаются от реальности. Снаружи здание не выглядит «полузаброшенным», как его окрестили в Сети, и стены в зале ожидания совсем другого цвета.

Ранее, 20 февраля, украинские СМИ стали распространять информацию о якобы сотне военнослужащих — контрактников и срочников из Таманской и Кантемировской дивизий — голодающих на вокзале станции Долбино. Стоит отметить, что данный населенный пункт расположен в непосредственной близости с Харьковской областью Украины.