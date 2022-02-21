Air France отменила несколько рейсов в Киев

Париж, 21 февраля. Компания Air France отменила рейсы в Киев, запланированные на 22 февраля, сообщили представители перевозчика.

Причиной отмены перелетов стала сложившаяся на Украине обстановка. Рейсы в Киев, запланированные на 22 февраля, выполняться не будут, предупредили в пресс-службе Air France в комментарии РИА Новости.

Накануне стало известно, что компания «Скандинавские авиалинии» (SAS) приостановила полеты над воздушным пространством Украины. Самолеты не будут курсировать над республикой с 20 по 27 февраля.