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МакSим откровенно рассказала о предательстве близких людей во время тяжелой болезни

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 13:24
Шоу-бизнес
МакSим откровенно рассказала о предательстве близких людей во время тяжелой болезни
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 21 февраля. Исполнительница хитов нулевых «Знаешь ли ты» и «Мой рай» Марина Максимова, более известная как МакSим, минувшим летом почти месяц провела в коме на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Пока певица боролась со смертью, некоторые дорогие ей люди в корыстных целях воспользовались состоянием звезды.

Максимова призналась, что после выздоровления и возвращения домой провела «чистку» в своем окружении. По словам артистки, она пережила предательство от людей, в которых ни на минуту не сомневалась.

«Кое-кто начал переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — цитирует слова знаменитости StarHit.

В настоящий момент исполнительница проходит длительный процесс восстановления после тяжелейшей болезни. МакSим предстоит долгая работа по возвращению голоса, который сильно изменился.

Ранее состояние легких пережившей почти тотальную пневмонию Максимовой оценила врач-отоларинголог Элеонора Терехова. Специалист объяснила, с чем связаны изменения в голосе певицы.

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