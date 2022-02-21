Судан и Союз арабских банков договорились о сотрудничестве

Хартум, 21 февраля. Правительство Судана и Союз арабских банков (UAB) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщают местные СМИ.

Документ подписали руководитель Департамента международного права и договоров МИД Саид ат-Тайиб Ахмад и представитель региональной организации Анис Овейдат. Церемония состоялась накануне в столице восточноафриканской республики.

التوقيع على اتفاقية المقر بين #السودان واتحاد المصارف العربية pic.twitter.com/mNkOM7Iak5 — أخبار قناة السودان 24 الآن (@sudannow24) February 20, 2022

Суданская сторона заявила, что соглашение направлено на расширение конструктивного сотрудничества в банковской сфере между правительством и UAB. Оно станет отправной точкой для развития финансового сектора страны.

Подписание документа произошло на фоне продолжающегося падения курса суданского фунта по отношению к американскому доллару и евро. Складывающаяся ситуация ставит под угрозу реализацию экономических реформ, одобренных правительством.