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Правозащитники сообщили о пытках и насилии в центре для мигрантов Аль-Майя в Ливии
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Правозащитники сообщили о пытках и насилии в центре для мигрантов Аль-Майя в Ливии

Весь мир
Правозащитники сообщили о пытках и насилии в центре для мигрантов Аль-Майя в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 21 февраля. Неправительственная организация Libyan Crimes Watch (LCW) обнародовала данные о зверствах в центре временного содержания для мигрантов в районе Аль-Майя.

Речь идет о происходящем в учреждении, расположенном к западу от ливийской столицы. Территория фармацевтической фабрики, которая после революционных событий 2011 года прекратила работу, стала тюрьмой для беженцев. Учреждение контролируют сотрудники Службы поддержания стабильности, известной как группировка «Абу Салим».

В отчете правозащитников, опубликованном на прошлой неделе, приведены шокирующие признания бывших узников. По словам одного из них, заключенные ютятся в тесных камерах без одеял и спальных ковриков. Рацион состоит из хлеба, иногда надзиратели выдают макароны.

Отсутствие вентиляции в помещениях и питьевая вода из унитаза приводили к затруднению дыхания и различным заболеваниям. Узники лишены какой-либо медицинской помощи.

Правозащитники сообщили о пытках и насилии в центре для мигрантов Аль-Майя в Ливии
Федеральное агентство новостей /

Показания, задокументированные сотрудниками LCW, свидетельствуют о гибели многих мигрантов из-за побоев, голода и болезней. Среди них граждане Марокко, Египта, Судана и других африканских стран. Место захоронения скончавшихся неизвестно.

Согласно отчету, заключенных ежедневно избивают и насилуют охранники. В качестве орудия используют палки, водяные шланги, электрические кабели и пластиковые водопроводные трубы.

«Иногда некоторые мигранты без причины подвергаются жестоким избиениям и угрозам расправы», — сообщают правозащитники.

По информации LCW, количество задержанных на территории бывшей фармацевтической фабрики колеблется от 1500 до 1700 человек. Среди них насчитывается порядка 50 детей.

Мигранты используют Ливию в качестве транзитной страны на пути в Европу. Однако пересечь Средиземное море удается далеко не всем. Приюты североафриканского государства переполнены беженцами, перехваченными Береговой охраной. Международные правозащитные организации неоднократно призывали закрыть данные учреждения из-за плохих условий содержания.

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мигранты ливия
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