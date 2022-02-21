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Звезда «Пятого элемента» Милла Йовович ждет четвертого ребенка

Шоу-бизнес
Звезда «Пятого элемента» Милла Йовович ждет четвертого ребенка
instagram.com  /  @millajovovich

Вашингтон, 21 февраля. Исполнительница главной роли в знаменитых фантастических лентах «Пятый элемент» и «Обитель зла» Милла Йовович вновь ждет ребенка. Отцом малыша является третий муж актрисы, режиссер Пол Андерсон.

Звезда Голливуда вместе с супругом посетила мероприятие модного дома Prada, на котором собрались сливки американского шоу-бизнеса. Знаменитость появилась на публике с округлившимся животом. На ней было надето светло-розовое платье свободного кроя, но даже оно не помогло прославленной актрисе скрыть свое интересное положение, сообщает Telegram-канал Woman.ru.

Йовович и Андерсон официально оформили свои отношения в августе 2009 года. До этого пара встречалась на протяжении семи лет. В 2007 году у влюбленных на свет появилась дочь, которая стала первенцем для обоих родителей. Второго ребенка знаменитость родила в 2015 году, а третьего — спустя еще пять лет.

Ранее стало известно, что бывший «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима вновь готовится стать матерью. Для популярной модели это будет третий ребенок. Для его отца — продюсера Андре Леммерса — первый.

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ребенок андерсон йовович
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