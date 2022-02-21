Политолог Саймс указал на неоднозначное поведение Байдена из-за Украины

Вашингтон, 21 февраля. Президент США Джо Байден недоволен и даже разочарован тем, как разворачивается ситуация вокруг Украины. Тем не менее Вашингтон продолжает отправлять в Киев оружие и приближать силы НАТО к границам РФ. Об этом рассказал американский политолог Дмитрий Саймс.

Эксперт считает, что во время недавнего выступления, касающегося сложившейся ситуации, глава Соединенных Штатов выглядел не на шутку встревоженным и озабоченным. По мнению аналитика, это может свидетельствовать о том, что Вашингтон готов перейти к более жестким действиям, в том числе к введению обещанных санкций против РФ.

«Насчет выступления Байдена: оно на меня произвело впечатление тем, до какой степени он был угнетен и даже растерян. В общем, это был человек, явно не радовавшийся ходу событий. Я не думаю, что он такой хороший актер, не думаю, что он притворялся. Он действительно был угнетен тем, что происходило и, видимо, уже был в той стадии, когда он не видел хорошего выхода, по крайней мере, с точки зрения Соединенных Штатов», — заявил Саймс в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым.

Как отмечает политолог, Байден в настоящее время серьезно опасается, что ситуация на Украине может пошатнуть его авторитет и понизить рейтинги внутри США, как это уже было после Афганистана. Соответственно, Белый дом готов на все, лишь бы не допустить подобного развития событий.

«Конечно, ситуация очень и очень серьезная. Она серьезная в первую очередь в Донбассе, она серьезная во всем регионе, и она серьезная для Байдена внутри Соединенных Штатов, потому что ему, конечно, хотелось бы победить на своих условиях, лучше дипломатическим, но, если нужно, и военным путем. Но такого рода победа, я думаю, ему не светит. Мне кажется, сейчас он больше всего озабочен какой-то катастрофой для украинского режима и потерей Украины, а также появлением каких-то картинок из Украины, которые напоминали бы о недавнем бегстве США из Афганистана», — считает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Саймс в то же время отмечает, что Россия и Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают дипломатические отношения, а значит, все еще есть надежда, что стороны смогут договориться по спорным вопросам мирным путем, без усиления конфронтации.

«Байден сказал, что он по-прежнему считает, что дипломатия должна продолжаться, и по-прежнему надеется, что в среду произойдет встреча Госсекретаря США Блинкена и Министра иностранных дел России Лаврова. Ну а когда опытные дипломаты встречаются, всегда остается элемент возможностей», — отмечает аналитик.

Эксперт уверен, что в действительности США не только не планируют воевать за Украину, но и не хотят, чтобы Киев ввязывался в какой-либо военный конфликт. Тем не менее, именно Вашингтон продолжает обострять обстановку, присылая все больше военных и вооружения к границам России.

«Хотят ли США воевать до последнего украинца? Мой ответ — нет, этого Байден не хочет. Но президент США и его администрация ведут себя таким образом, как будто им очень хочется вызвать самую серьезную реакцию РФ. Россия выразила озабоченность из-за перспектив вступления Украины в НАТО, передвижения инфраструктуры НАТО ближе к границам РФ, вооружения Украины летальным оружием. Но США продолжают все это делать», — отмечает политолог Дмитрий Саймс.

Известный украинский политолог Александр Лазарев ранее объяснил, какая глупая ошибка президента Владимира Зеленского оставит Киев без поддержки американского лидера Джо Байдена.