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Московские медики приехали в Курскую область для помощи в борьбе с коронавирусом

Общество
Московские медики приехали в Курскую область для помощи в борьбе с коронавирусом
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Курск, 21 февраля. В Курскую область прибыли московские врачи для помощи в борьбе с COVID-19. Медики будут оказывать консультативно-диагностическую помощь.

По сообщению федерального оперштаба, 56 экспертов в составе 9 бригад на две недели будут направлены в девять регионов России, пишет сетевое издание «Друг для друга». Среди этих регионов и Курская область. Смотря по эпидемиологической обстановке в области, московские врачи будут оказывать консультативно-диагностическую помощь. Работать приезжие медики будут в основном в ковидных стационарах и в красных зонах в поликлиниках, где принимают пациентов с симптомами коронавируса.

Ранее ФАН информировал, что новый прибор, выявляющий коронавирус, разработали в Роспотребнадзоре. Новинка может обнаружить инфекцию на ранних стадиях и при минимальной концентрации.

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