Краснодар стал эксклюзивным поставщиком комбайнов для средних и малых бизнесов

Краснодар, 21 февраля. Краснодарский край стал лидером среди реализации комбайнов на внешнем рынке. Комбайны завода «КЛАСС» пользуются спросом в странах Центральной и Восточной Европы.

По сообщению сетевого издания «Перспектива–ру», сейчас завод сельскохозяйственной техники «КЛАСС», находящийся в Краснодарском крае – это эксклюзивный производитель комбайнов TUCANO 320, предназначенных для возделывания небольших и средних участков земли. Данное оборудование идеально подходит для малых и средних фермерских хозяйств.

На текущий момент, данные комбайны — это предмет экспорта. По сообщению пресс-службы производителя, 320-я модель универсального комбайна пользуется активным спросом на территории Центральной и Восточной Европы, а именно в Польше, Румынии и Сербии. В этом году планируется наладить экспорт в Македонию и Турцию.

В 2022 году около 15% реализованных машин уйдут в реализацию на внешний рынок, большинство из которых — комбайны TUCANO 320. Данный производственный план позволит установить рекорд по реализации машин с момента начала их производства.

Ранее ФАН сообщал, что в Тверской области развитие сельских территорий находится под угрозой. Чиновники, аграрии и эксперты обсудили проблемы фермерства в рамках 33-го съезда Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.