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Эфир: В медиацентре «Патриот» обсуждают сообщение посольства США о возможных терактах в РФ

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 13:23
Политика
Эфир: В медиацентре «Патриот» обсуждают сообщение посольства США о возможных терактах в РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 февраля. Гости медиацентра «Патриот» обсуждают, почему посольство США в России распространило информацию о якобы готовящихся терактах.

МИД России недавно обратился к американской стороне за объяснениями в связи с распространением тревожной информации. Посольство США сослалось на сообщения неких СМИ, но не стало приводить примеры публикаций.

В эфире «Патриота» эксперты обсудят, кто может стоять за подготовкой терактов в российских городах, координируют ли США диверсионную деятельность и почему даже бывший посол США в России Майкл Макфол назвал необычным сообщение американского посольства о терактах. Гости студии порассуждают, можно ли закрыть сайт диппредставительства и какую еще информацию американцев можно считать ложной.

На вопросы журналистов ответит:

  • Николай Валуев, российский политический и спортивный деятель, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму.

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