Эфир: В медиацентре «Патриот» обсуждают сообщение посольства США о возможных терактах в РФ

Санкт-Петербург, 21 февраля. Гости медиацентра «Патриот» обсуждают, почему посольство США в России распространило информацию о якобы готовящихся терактах.

МИД России недавно обратился к американской стороне за объяснениями в связи с распространением тревожной информации. Посольство США сослалось на сообщения неких СМИ, но не стало приводить примеры публикаций.

В эфире «Патриота» эксперты обсудят, кто может стоять за подготовкой терактов в российских городах, координируют ли США диверсионную деятельность и почему даже бывший посол США в России Майкл Макфол назвал необычным сообщение американского посольства о терактах. Гости студии порассуждают, можно ли закрыть сайт диппредставительства и какую еще информацию американцев можно считать ложной.

На вопросы журналистов ответит: