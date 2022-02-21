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«Стреляют уже два дня»: жители окраин Луганска слышат «звуки войны»
Общество
«Стреляют уже два дня»: жители окраин Луганска слышат «звуки войны»
Федеральное агентство новостей  / 

Луганск, 21 февраля. Продолжается срочная эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) из-за обострения конфликта на границах Донбасса. В разговоре с ФАН уроженка Луганска поделилась своими переживаниями по поводу происходящей ситуации. 

По словам собеседницы, в Луганске у нее осталась мать-пенсионерка, которая проживает в Каменнобродском районе. Она сообщает ей по телефону о безостановочной пальбе рядом с границей: страшные звуки отчетливо слышатся даже в сотне километрах от частного дома. 

«Как только объявили об эвакуации утром, к часу дня мужчин уже не выпускали с территории города. Мама говорит уже два дня стреляют, у нее дома слышно. Я просто в шоке, если честно. Воды пресной на «кварталах» нет, есть только в Каменном Броде», — едва сдерживая слезы говорит Светлана М. из Луганска.

«Стреляют уже два дня»: жители окраин Луганска слышат «звуки войны»
Федеральное агентство новостей /

Ранее местные корреспонденты сообщали про мощные артиллерийские залпы, которые слышались в Луганске. Звуки выстрелов раздаются на окраине города. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались эксклюзивные кадры с места событий.

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