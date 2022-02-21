Кремль отказался комментировать планы США ввести санкции против российских банков

Москва, 21 февраля. Потенциальные санкции со стороны США постоянно изменяются и пополняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В связи с этим обсуждать их заранее бессмысленно.

Соединенные Штаты регулярно разрабатывают экономические ограничения, чтобы позже использовать их против России, считает Песков. Он также отказался давать комментарии относительно непринятых документов.

«Нет, пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России — это нам известно», — отметил он.

Пресс-секретарь главы государства ранее рассказал, что российские власти подготовили план по минимизации последствий экономических санкций США. Одним из возможных последствий может быть увеличение ставок по депозитам.