«Оператор ГТС Украины» подтвердил низкий уровень транзита российского газа

Киев, 21 февраля. Объемы заявок России на транзит газа продолжают оставаться на низком уровне. «Оператор ГТС Украины» сообщил, что они соответствуют показателям января.

Прокачка российского топлива неуклонно снижается с начала месяца. На минувших выходных она составила 46,5 млн кубометров в сутки, а на 21 февраля забронирована транспортировка 50,4 млн кубометров.

Поставки «Газпрома» через газотранспортную систему Украины с 1 по 20 февраля составили 1,39 млрд кубометров. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 37% больше значения первых дней января. При этом прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» по-прежнему не осуществляется.

Сокращение транзита связано в том числе с тем, что украинская ГТС давно находится в очень плохом состоянии, а власти не модернизируют и не занимаются должным обслуживанием магистрали.