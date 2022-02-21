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Луганчанин сообщил о круглосуточных выстрелах и попытке прорыва ВСУ на территорию ЛНР

Общество
Луганчанин сообщил о круглосуточных выстрелах и попытке прорыва ВСУ на территорию ЛНР
inforeactor.ru  /  Валерия Юшина

Луганск, 21 февраля. Республику покидают только женщины и старики. Мужчины остаются в ЛНР, заявил луганчанин Андрей Б., отметивший, что в городе круглосуточно слышны выстрелы.

Власти Луганской Народной Республики 18 февраля объявили эвакуацию граждан. Женщины с детьми и пожилые люди могут выехать на территорию России, где им окажут необходимую помощь. В республике объявлена мобилизация для мужчин. В Луганске круглосуточно слышны выстрелы. К тому же ВСУ предприняли попытку прорыва на территорию ЛНР, сообщил местный житель.

«Мы не воины, я даже в армии не был, но готовы защищать свою землю», — признался Андрей в комментарии для Федерального агентства новостей.

Сложившейся ситуации можно было бы избежать, полагает мужчина. Однако Киев затянул с Минскими соглашениями. Граждане всего лишь хотят говорить на своем языке. Никуда уходить они не собираются, резюмировал мужчина. Ранее о сложившейся в городе обстановке рассказали другие луганчане.

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ЛНР донбасс эвакуация
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