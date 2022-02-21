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Официальный курс доллара вырос до 76,76 рубля на новостях о ситуации в Донбассе

Экономика
Официальный курс доллара вырос до 76,76 рубля на новостях о ситуации в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 21 февраля. Банк России повысил официальные курсы иностранных валют на вторник, 21 февраля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. 

Американская валюта, по данным ЦБ, прибавила 1 рубль — до 76,76 рубля за денежную единицу. Евро, в свою очередь, подорожал на 1 рубль 19 копеек — до 87,34 рубля.

Волатильность на мировом валютном рынке по-прежнему обеспечивает геополитическая нестабильность, связанная с событиями в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка в самопровозглашенной республике стала критической. Обострение наблюдается в Мариупольском направлении.

Утренняя сессия на Московской бирже началась с падения доллара и евро в связи с сообщениями о диалоге президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона. Курс нацвалюты США снизился до 76,89 рубля. Позднее доллар укрепился до 77,7 рубля, а европейская валюта поднялась почти до 88,28 рубля.

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