Путин поздравил с юбилеем лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием музыканта Николая Расторгуева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По мнению главы государства, народный артист России Расторгуев успешно реализовал себя на профессиональном поприще, добившись популярности как талантливый исполнитель.

«И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов», — говорится в телеграмме.

Путин пожелал артисту здоровья, благополучия и новых песен. Группу «Любэ» создал продюсер Игорь Матвиенко, его неизменным солистом является Расторгуев. Музыкант с 1990 года женат на бывшем костюмере группы «Зодчие» Наталье. У пары есть сын Николай.

Актриса Вера Алентова тоже отмечает юбилей 21 февраля. Звезде фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» исполнилось 80 лет.