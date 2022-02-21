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Путин поздравил с юбилеем лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева

Общество
Путин поздравил с юбилеем лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева
vimeo.com  /  Matvey Music

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием музыканта Николая Расторгуева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По мнению главы государства, народный артист России Расторгуев успешно реализовал себя на профессиональном поприще, добившись популярности как талантливый исполнитель.

«И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов», — говорится в телеграмме.

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