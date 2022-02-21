Политолог Евстафьев назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности концом глобального мира

Москва, 21 февраля. Западные страны больше не смогут решать важнейшие вопросы, прибегая к информационно-политическим манипуляциям.

Такое мнение выразил политолог Дмитрий Евстафьев, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, мероприятие стало концом глобального мира. После этой встречи все решения Запада должны будут приниматься на основе политической целесообразности, добавил эксперт.

Что касается России — теперь она не имеет возможностей для отступления. Конференция в Мюнхене полностью отрезала путь Москвы назад, что значительно развязывает ей руки, считает Евстафьев.

Как стало известно ранее, РФ впервые с 1999 года отказалась от участия в ежегодном международном форуме по безопасности. Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер пытался предложить российскому президенту Владимиру Путину выступить с речью по видеосвязи. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что у главы государства нет подобных планов, передает Национальная служба новостей.