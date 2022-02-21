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Певец Расторгуев рассказал ФАН, как встречает свое 65-летие
Шоу-бизнес
Певец Расторгуев рассказал ФАН, как встречает свое 65-летие
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Советский и российский музыкант, певец, гитарист, актер, лидер группы «Любэ», народный артист Российской Федерации Николай Расторгуев родился 21 февраля 1957 года. В беседе с ФАН артист рассказал о том, как встречает свое 65-летие.

Музыкант сообщил, что праздничный день он намерен провести не за праздничным столом, а за работой.

«Я занят. У меня не будет никаких застолий, просто подготовка к концерту. Завтра у меня концерт в Crocus City Hall. Спасибо большое за поздравление. Приходите на наш концерт», — сказал певец.

Певец Расторгуев рассказал ФАН, как встречает свое 65-летие
Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Всенародную известность группе «Любэ» принесли хиты «Атас», «Комбат», «Старые друзья», «Березы», «Солдат», «Ты неси меня река», «Давай за…», «Позови меня тихо по имени», «Конь», «А река течет».

Кроме того, артист принимал участие в съемках таких проектов как «Людмила Гурченко», «Деньги», «Первая осень войны», «Первый дома», «Полосатое лето», «Женское счастье», «Чек», «На бойком месте», трилогия «Старые песни о главном», «Зона Любэ».

Ранее певец Лев Лещенко в беседе с ФАН рассказал о том, как готовится к концерту по случаю своего юбилея. Артист также пожелал читателям Федерального агентства новостей счастья и вселенской любви.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певец Расторгуев рассказал ФАН, как встречает свое 65-летие
расторгуев юбилей
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