Порошенко предложил Путину и Байдену обсудить отправку миротворцев ООН в Донбасс

Киев, 21 февраля. Россия и США должны обсудить отправку миротворцев ООН в Донбасс. С таким предложением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, киевское руководство должно выдвинуть соответствующую инициативу перед следующим российско-американским саммитом.

Возможная встреча представителей России и США станет надеждой для Киева на дипломатическое урегулирование ситуации в стране, считает Петр Порошенко. Также саммит даст Украине время на подготовку к любому сценарию развития событий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 февраля анонсировал возможный саммит президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Переговоры пройдут, если в них возникнет необходимость.