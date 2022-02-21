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США планируют оставить Китай без «аренды» панд

Общество
США планируют оставить Китай без «аренды» панд
комитет по туризму Москвы  /  Михаил Бибичков

Вашингтон, 21 февраля. Конгресс США рассмотрит законопроект, предложенный республиканкой Нэнси Мэйс, о лишении Китая одного из главных национальных символов. Американские политики намерены положить конец практике предоставления панд в лизинг.

Черно-белые медведи водятся только в КНР. Пекин дает этих редких животных другим странам только напрокат. Более того, родившиеся за пределами Китая детеныши также являются собственностью Поднебесной и должны отправляться в эту страну, передает РИА Новости.

США активно противостоят Китаю и придумывают новые способы ему навредить. В связи с этим в Вашингтоне считают, что щенкам, родившимся на территории Соединенных Штатов Америки, нужно выдавать «гражданство». Мэйс предложила как бы приравнять панд к людям.

Правительство Китая ранее исключило больших панд из списка вымирающих видов животных. Количество этих черно-белых медведей, обитающих в дикой природе, достигло 1,8 тысячи особей.

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