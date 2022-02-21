Тамара Семина публично оскорбила Нагиева и Миронову

Москва, 21 февраля. Актриса Тамара Семина жестко высказалась в адрес коллег Дмитрия Нагиева и Марии Мироновой. Она раскритиковала поведение артистов, которые, по ее словам, бездарны, но ведут себя как боги.

Семина призналась, что щепетильна в вопросе выбора проектов. Для нее важен не только хороший материал, но и актерский состав. Как признается звезда, она не готова сниматься с Дмитрием Нагиевым. По ее словам, шоумен «хам, подонок и, ко всему прочему, бездарность».

«Ходит в темных очках, ухмыляется, вечно что-то жует. При этом сегодня он — актер номер один. Никому в голову не приходит сказать: «Уважаемый Дмитрий, в студии нет солнца, снимите темные очки!» А я сказала: «Не вижу ваших глаз и разговаривать не могу»», — пояснила 83-летняя артистка в беседе с «Экспресс газетой».

Ее гнев обрушился и на известную актрису Марию Миронову — дочь народного артиста РСФСР. Кинодива пристала к коллеге из-за солнцезащитных очков, которые она использовала во время дневного интервью, пишет Teleprogramma.pro.

«Разве так можно? Разве ее отец стал бы давать интервью в очках, как кот Базилио? Нет уважения к зрителям, к своей профессии. Самое ужасное, что на площадке эти бездари ведут себя как боги», — публично оскорбила Семина кинозвезду.

Мария Миронова некоторое время назад оказалась в центре скандала из-за необычного способа проститься с коллегой Евгенией Брик, которая умерла после продолжительной болезни. Знаменитость на снимке улыбалась вместе с другими артистами, решившими почтить память звезды «Стиляг».