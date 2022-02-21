Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 13:28
13:28
Политика
Союстов: Озвучиваемые Киевом идеи об отказе от безъядерного статуса — заведомый блеф
13:26
Общество
Air France отменила несколько рейсов в Киев
13:23
Шоу-бизнес
МакSим откровенно рассказала о предательстве близких людей во время тяжелой болезни
13:21
Весь мир
Судан и Союз арабских банков договорились о сотрудничестве
13:20
Общество
Депутат Бессараб предложила варианты решения проблем беженцев из Донбасса
13:17
Происшествия
Сотрудников мэрии в Ярославле эвакуировали после сообщения о «минировании»
13:16
Происшествия
Прокуратура Архангельской области проверяет сообщения о драке педагога с учеником в школе
13:14
Армия
Народная милиция ДНР: бойцы ВСУ из миномета обстреляли городскую больницу в Донецке
13:14
Происшествия
Снег с крыши обрушился на женщину с двумя маленькими детьми в Чебоксарах
13:14
Весь мир
Правозащитники сообщили о пытках и насилии в центре для мигрантов Аль-Майя в Ливии
Все новости

Тамара Семина публично оскорбила Нагиева и Миронову

Шоу-бизнес
Тамара Семина публично оскорбила Нагиева и Миронову
Кадр из фильма « Королева «Марго»»

Москва, 21 февраля. Актриса Тамара Семина жестко высказалась в адрес коллег Дмитрия Нагиева и Марии Мироновой. Она раскритиковала поведение артистов, которые, по ее словам, бездарны, но ведут себя как боги.

Семина призналась, что щепетильна в вопросе выбора проектов. Для нее важен не только хороший материал, но и актерский состав. Как признается звезда, она не готова сниматься с Дмитрием Нагиевым. По ее словам, шоумен «хам, подонок и, ко всему прочему, бездарность».

«Ходит в темных очках, ухмыляется, вечно что-то жует. При этом сегодня он — актер номер один. Никому в голову не приходит сказать: «Уважаемый Дмитрий, в студии нет солнца, снимите темные очки!» А я сказала: «Не вижу ваших глаз и разговаривать не могу»», — пояснила 83-летняя артистка в беседе с «Экспресс газетой».

Ее гнев обрушился и на известную актрису Марию Миронову — дочь народного артиста РСФСР. Кинодива пристала к коллеге из-за солнцезащитных очков, которые она использовала во время дневного интервью, пишет Teleprogramma.pro.

«Разве так можно? Разве ее отец стал бы давать интервью в очках, как кот Базилио? Нет уважения к зрителям, к своей профессии. Самое ужасное, что на площадке эти бездари ведут себя как боги», — публично оскорбила Семина кинозвезду.

Мария Миронова некоторое время назад оказалась в центре скандала из-за необычного способа проститься с коллегой Евгенией Брик, которая умерла после продолжительной болезни. Знаменитость на снимке улыбалась вместе с другими артистами, решившими почтить память звезды «Стиляг».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Тамара Семина публично оскорбила Нагиева и Миронову
нагиев миронова семина
Комментировать