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Камила Валиева после скандала на ОИ отдохнула на концерте Вани Дмитриенко в Москве

Общество
Камила Валиева после скандала на ОИ отдохнула на концерте Вани Дмитриенко в Москве
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Российская фигуристка, прилетевшая 18 февраля в Москву после выступления на Олимпийских играх в Пекине, побывала на концерте Вани Дмитриенко.

Шоу состоялось 20 февраля, о чем свидетельствуют публикации в фан-аккаунте Валиевой в Instagram. На видео фигуристка подпевает своему кумиру. Видеозапись сопровождается надписью «Все хорошо».

Камила Валиева после скандала на ОИ отдохнула на концерте Вани Дмитриенко в Москве
Prt Scr instagram.com / @evayvarova

Камила Валиева после скандала на ОИ отдохнула на концерте Вани Дмитриенко в Москве
Prt Scr instagram.com / @evayvarova

Валиева на ОИ-2022 стала победительницей командного турнира по фигурному катанию. Позднее МОК отменил награждение призеров из-за сомнительного допинг-теста Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил ее к индивидуальному турниру, однако спортсменка стала только четвертой.

Олимпийское золото досталось Анне Щербаковой, а серебро — Александре Трусовой. Бронзовая медаль ушла к японской фигуристке Каори Сакамото.

Ранее депутат Госдумы Александр Жуков назвал Валиеву фигуристкой номер один. По его мнению, допинг-скандал не затмит триумфальное выступление российских спортсменок.

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концерт валиева дмитриенко
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