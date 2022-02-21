Камила Валиева после скандала на ОИ отдохнула на концерте Вани Дмитриенко в Москве

Москва, 21 февраля. Российская фигуристка, прилетевшая 18 февраля в Москву после выступления на Олимпийских играх в Пекине, побывала на концерте Вани Дмитриенко.
Шоу состоялось 20 февраля, о чем свидетельствуют публикации в фан-аккаунте Валиевой в Instagram. На видео фигуристка подпевает своему кумиру. Видеозапись сопровождается надписью «Все хорошо».
Валиева на ОИ-2022 стала победительницей командного турнира по фигурному катанию. Позднее МОК отменил награждение призеров из-за сомнительного допинг-теста Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил ее к индивидуальному турниру, однако спортсменка стала только четвертой.
Олимпийское золото досталось Анне Щербаковой, а серебро — Александре Трусовой. Бронзовая медаль ушла к японской фигуристке Каори Сакамото.
Ранее депутат Госдумы Александр Жуков назвал Валиеву фигуристкой номер один. По его мнению, допинг-скандал не затмит триумфальное выступление российских спортсменок.