Последствия снежного циклона на Сахалине попали на видео

Южно-Сахалинск, 21 февраля. Снежный циклон накрыл Сахалин в понедельник, школьники переведены на дистанционное обучение, дороги перекрыты на юге региона.

В Южно-Сахалинске работодателей попросили перевести работников на удаленную работу. В городской пресс-службе сообщили о проблемах в работе общественного транспорта — на дорогах образовались снежные переметы.

«21 февраля до улучшения метеоусловий ограничено движение для всех видов автотранспортных средств за исключением высокопроходимой техники на участке Троицкое — Новотроицкое протяженностью 5 км, на участке Огоньки — Невельск», — говорится в сообщении.

Администрация сообщила, что, возможно, придется закрыть часть маршрутов. Мощный циклон накрыл Сахалин вечером в воскресенье, он принес метель и шквалистый ветер.

О мощном ураганном ветре на тихоокеанском побережье России предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В ближайшие дни скорость ветра во всех регионах Тихого океана будет очень большой. Помимо Сахалина, речь шла о Камчатке, Курильских островах, Хабаровском и Приморском краях.