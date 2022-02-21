Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 13:28
13:28
Политика
Союстов: Озвучиваемые Киевом идеи об отказе от безъядерного статуса — заведомый блеф
13:26
Общество
Air France отменила несколько рейсов в Киев
13:23
Шоу-бизнес
МакSим откровенно рассказала о предательстве близких людей во время тяжелой болезни
13:21
Весь мир
Судан и Союз арабских банков договорились о сотрудничестве
13:20
Общество
Депутат Бессараб предложила варианты решения проблем беженцев из Донбасса
13:17
Происшествия
Сотрудников мэрии в Ярославле эвакуировали после сообщения о «минировании»
13:16
Происшествия
Прокуратура Архангельской области проверяет сообщения о драке педагога с учеником в школе
13:14
Армия
Народная милиция ДНР: бойцы ВСУ из миномета обстреляли городскую больницу в Донецке
13:14
Происшествия
Снег с крыши обрушился на женщину с двумя маленькими детьми в Чебоксарах
13:14
Весь мир
Правозащитники сообщили о пытках и насилии в центре для мигрантов Аль-Майя в Ливии
Все новости

Последствия снежного циклона на Сахалине попали на видео

Общество
Последствия снежного циклона на Сахалине попали на видео
sakhalin.gov.ru

Южно-Сахалинск, 21 февраля. Снежный циклон накрыл Сахалин в понедельник, школьники переведены на дистанционное обучение, дороги перекрыты на юге региона.

В Южно-Сахалинске работодателей попросили перевести работников на удаленную работу. В городской пресс-службе сообщили о проблемах в работе общественного транспорта — на дорогах образовались снежные переметы.

«21 февраля до улучшения метеоусловий ограничено движение для всех видов автотранспортных средств за исключением высокопроходимой техники на участке Троицкое — Новотроицкое протяженностью 5 км, на участке Огоньки — Невельск», — говорится в сообщении.

Администрация сообщила, что, возможно, придется закрыть часть маршрутов. Мощный циклон накрыл Сахалин вечером в воскресенье, он принес метель и шквалистый ветер.

О мощном ураганном ветре на тихоокеанском побережье России предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В ближайшие дни скорость ветра во всех регионах Тихого океана будет очень большой. Помимо Сахалина, речь шла о Камчатке, Курильских островах, Хабаровском и Приморском краях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Последствия снежного циклона на Сахалине попали на видео
шторм сахалин циклон
Комментировать