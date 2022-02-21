Цена никеля достигла 25 тысяч долларов впервые с весны 2011 года

Москва, 21 февраля. Никель подорожал до 25 тысяч долларов за тонну, и это рекордное значение с мая 2011 года.

Стоимость сырья растет несколько месяцев подряд на фоне восстановления мировой экономики и спроса. В частности, при производстве электромобилей его используют в аккумуляторах. Возникший дефицит металла усугубляется сбоями в цепочках поставок. Исторический максимум цены никеля равняется 29 286 долларов за тонну.

В январе Tesla подписала контракт с Talon Metals на поставку 75 000 тонн никеля в течение шести лет. Заключенные соглашения подстегнули спрос и тем самым увеличили его стоимость.

Тем временем геополитическая напряженность из-за ситуации на Украине спровоцировала подорожание золота до ноябрьского максимума 2021 года.