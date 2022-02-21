«Ядерный бред»: Альгис Микульскис о мюнхенских мечтах Владимира Зеленского

Вопрос о вступлении Украины в «ядерный клуб» муссируется киевскими политиками уже давно и бесплодно. Вот и 19 февраля, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, президент Украины Владимир Зеленский вновь предался мечтам о собственной «А-бомбе». Обозреватель ФАН Альгис Микульскис объясняет, почему этим мечтам не суждено осуществиться.

Ох, не зря президент США Джо Байден назвал решение Владимира Зеленского поехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности «не самым мудрым», потому что украинский президент, едва прибыв на место, начал нести такое, от чего у многих наверняка встали дыбом волосы. А какую еще реакцию могут вызвать слова, в которых содержится прямой намек на теоретическую возможность начала создания Украиной собственного ядерного оружия?

«Я как президент впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение», — заявил украинский лидер.

Как раз вот этот пассаж о постановке под сомнение «пакетных решений 1994 года» и означает, что на берегах Днепра, похоже, всерьез рассчитывают на реальное и скорое обладание бомбой.

Подлил масла в огонь и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвавший отказ его страны от ядерного статуса ошибкой и попенявший американцам на «беззащитность» Киева перед всевозможными «агрессорами».

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

«Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины», — подытожил министр.

Что ж, давайте по порядку. Если смотреть правде в глаза, то, говоря о некоем «добровольном отказе от ЯО», Кулеба откровенно лукавит. Украину не просили передавать боеголовки России. Ее принудили это сделать, а отказ означал бы автоматический отказ и от независимости. Да и не была эта страна ядерной державой. СССР — был, а Украина — нет, по причине того, что именно Советский Союз владел и боевыми блоками, и средствами их доставки, и даже, собственно, Украиной, а после его распада Россия стала преемницей не только советских долгов с обязательствами, но и оружия.

Подводя же черту под политическим аспектом вопроса, можно сказать одно: никто из уполномоченных принимать решения мирового уровня не допустит даже первых украинских практических шагов в сторону начала ядерных разработок. В тех же США прекрасно понимают, что из себя представляет киевский «политический бомонд», заигрывающий с ультранационалистами и глядящий сквозь пальцы на их факельные шествия с портретами нацистских слуг в руках. Такой Киев вполне устраивает Вашингтон, но лишь в качестве раздражающего фактора для Москвы, не более того. Ситуации же, в которой участники всех этих шабашей вдруг обзаведутся ядерной дубиной, Белый дом не допустит никогда, как не допустит и Европа. Что уж говорить о Москве.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

В качестве подтверждения данного тезиса можно привести слова директора Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питера Кузника, которого цитирует ТАСС:

«Это абсолютно безнадежная затея, получение Украиной ядерного оружия было бы безумием. Безумием является уже тот факт, что ядерное оружие есть у девяти стран. Учитывая же нестабильность Украины, это привело бы к тому, что мир стал бы еще более опасным, чем сейчас. Я не могу себе представить, чтобы хоть один из членов НАТО поддержал бы это», — заключил ученый.

Переходя к аспекту техническому, нужно сразу же принять за аксиому следующее: кроме Новоконстантиновского месторождения урановых руд и Восточного горно-обогатительного комбината, для производства ядерного оружия у Украины нет больше ничего. Она на данный момент не способна изготавливать даже тепловыделяющие элементы для реакторов своих АЭС. Другими словами, Киеву придется практически с нуля запускать целую отрасль, что при его бюджете выглядит, мягко говоря, фантастикой. И это касается только самих боеголовок, для которых нужны еще и носители, а дела у КБ «Южное» и завода «Южмаш», во времена СССР бывших настоящими флагманами ракетостроения, идут, прямо скажем, не очень.

Что все это значит? А значит это то, что единственный вариант для Украины — «грязная бомба». Впрочем, и с ней есть проблемы. Собрать-то ее украинские «умельцы», может, и соберут, но каким образом она будет подвезена к месту предполагаемого использования — огромный вопрос. На российско-украинской границе такие вещи отслеживаются элементарно. Везти кружным путем через другие страны? Тоже не выход. В случае обнаружения изделия происхождение его начинки определят сразу же, что повлечет за собой международный скандал грандиозных масштабов.

Таким образом, все эти «ядерные намеки» украинского президента очень похожи на обычный шантаж. Правда, с этаким террористическим душком. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя их, однозначен:

«Высказывание Зеленского о Будапештском меморандуме является дипломатически-террористическим активизмом, который необходим для того, чтобы находиться в центре внимания».

Озвученная Владимиром Жарихиным причина столь дерзкой риторики выглядит особенно убедительной в свете резкого обострения обстановки в Донбассе. По-видимому, Зеленский, выдавая на-гора этот громкий информационный повод, хотел расфокусировать внимание, уделяемое мировой общественностью действиям его армии, но добился прямо противоположных результатов. Теперь последствия теоретического обретения Украиной «ядерного статуса» стали выглядеть еще более зловещими.