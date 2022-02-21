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Глава ДНР Пушилин сообщил о массированных обстрелах со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 12:41
Армия
Глава ДНР Пушилин сообщил о массированных обстрелах со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 21 февраля. Обстановка на Мариупольском направлении значительно обострилась, идут бои у границы России. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут массированные обстрелы территории республики. За последние дни украинские силовики выпустили более 1700 мин и снарядов по жилым кварталам ДНР. Пушилин призывает мужчин прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту родины.

Ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб мирный житель. Минометный удар пришелся на остановку общественного транспорта в Донецке, где находился шахтер.

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