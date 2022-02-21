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Министр обороны Украины Резников: Киев просит у Запада пополнения оружейных резервов

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 12:39
Армия
Министр обороны Украины Резников: Киев просит у Запада пополнения оружейных резервов
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 21 февраля. Руководство Украины интенсивно работает над пополнением резервов оборонительного и летального вооружения за счет помощи западных стран. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Киев нуждается в срочных поставках различных видов оружия, сообщил глава минобороны Украины в ходе своей пресс-конференции.

«Мы снова обратились ко всем странам, даже к тем, кто не хочет поставлять нам летальное оружие, с просьбой быстро пополнить резервы средств защиты», — подчеркнул Резников.

Ранее политический обозреватель Владимир Корнилов объяснил логику западных поставок оружия для нужд ВСУ. О начале военных маневров армий США и Польши вблизи границы с Украиной писал RT.

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всу запад оружие резников
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