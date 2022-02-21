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Украина получит поддержку ЕС в размере 1,2 млрд евро

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 12:36
Экономика
Украина получит поддержку ЕС в размере 1,2 млрд евро
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 21 февраля. Объем финансовой помощи для Украины со стороны ЕС составит 1,2 млрд евро. Это решение было окончательно одобрено Советом Евросоюза.

Выделенные средства должны пойти на стабилизацию макроэкономики страны. Предполагается, что экономические реформы будут сопровождаться проведением ряда демократических реформ.

Одним из явлений, с которыми предстоит справиться правительству — ослабление гривны. Европейские экономисты полагают, что это обстоятельство может помешать долгосрочному развитию страны.

Украина ранее вела переговоры о получении помощи Всемирного банка. Страна может получить до 700 миллионов долларов для проведения «зеленого» перехода.

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