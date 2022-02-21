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В Польше начались учения НАТО Saber Strike 22

Армия
В Польше начались учения НАТО Saber Strike 22
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Варшава, 21 февраля. Военные учения Североатлантического альянса Saber Strike 22 началась на территории Польши.

Общее руководство маневрами НАТО Saber Strike 22 осуществляет командование силами американской армии в Европе, сообщили представители польских вооруженных сил.

«В маневрах будут участвовать около 1,3 тысячи польских солдат и около 300 единиц техники, включая бронетранспортеры Rosomak», — сказано в опубликованном релизе Генерального командования Вооруженных сил Польши.

Сценарий маневров Saber Strike 22 включает перемещение частей ВС США из Германии в страны Прибалтики через территорию Польши.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец назвал стратегические учения ядерной триады ВС РФ «посланием» для НАТО. О возможности переброски в Польшу дополнительных подразделений американской армии информировал RT.

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