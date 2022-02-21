В Польше начались учения НАТО Saber Strike 22

Варшава, 21 февраля. Военные учения Североатлантического альянса Saber Strike 22 началась на территории Польши.

Общее руководство маневрами НАТО Saber Strike 22 осуществляет командование силами американской армии в Европе, сообщили представители польских вооруженных сил.

«В маневрах будут участвовать около 1,3 тысячи польских солдат и около 300 единиц техники, включая бронетранспортеры Rosomak», — сказано в опубликованном релизе Генерального командования Вооруженных сил Польши.

Сценарий маневров Saber Strike 22 включает перемещение частей ВС США из Германии в страны Прибалтики через территорию Польши.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец назвал стратегические учения ядерной триады ВС РФ «посланием» для НАТО. О возможности переброски в Польшу дополнительных подразделений американской армии информировал RT.