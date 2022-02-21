Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 13:27
13:26
Общество
Air France отменила несколько рейсов в Киев
13:23
Шоу-бизнес
МакSим откровенно рассказала о предательстве близких людей во время тяжелой болезни
13:21
Весь мир
Судан и Союз арабских банков договорились о сотрудничестве
13:20
Общество
Депутат Бессараб предложила варианты решения проблем беженцев из Донбасса
13:17
Происшествия
Сотрудников мэрии в Ярославле эвакуировали после сообщения о «минировании»
13:16
Происшествия
Прокуратура Архангельской области проверяет сообщения о драке педагога с учеником в школе
13:14
Армия
Народная милиция ДНР: бойцы ВСУ из миномета обстреляли городскую больницу в Донецке
13:14
Происшествия
Снег с крыши обрушился на женщину с двумя маленькими детьми в Чебоксарах
13:14
Весь мир
Правозащитники сообщили о пытках и насилии в центре для мигрантов Аль-Майя в Ливии
13:13
Политика
«Ядерный бред»: Альгис Микульскис о мюнхенских мечтах Владимира Зеленского
Все новости

Военный эксперт Леонков спрогнозировал скорое наступление ВСУ на Донбасс

Армия
Военный эксперт Леонков спрогнозировал скорое наступление ВСУ на Донбасс
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Москва, 21 февраля. Тактика беспокоящего огня со стороны ВСУ у линии соприкосновения сил в Донбассе перешла в новую стадию. Обстановка на востоке Украины лишь больше накаляется, о чем заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В Донбассе четвертые сутки подряд сохраняется напряженная ситуация. На фоне резкого ухудшения обстановки лидеры Донецкой и Луганской народных республик подписали указы о всеобщей мобилизации. Мнением о ситуации в республиках с подписчиками своего Teleragram-канала поделился военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил возросшее число попыток диверсий со стороны ВСУ. Эксперт уверен, что Киев отдал военным распоряжение о разжигании паники всеми доступными способами.

«Думаю, что обстрелы по нарастающей продолжатся день-два, затем на участках прорыва будет массированный артобстрел, и укропы пойдут в атаку. Я не верю, что у них там царит пораженческое настроение», — подчеркнул Леонков.

В воскресенье представители ДНР сообщили, что обстановка на передовой остается критической. Киевские силовики за сутки выпустили по территории республики свыше 400 боеприпасов.

Один украинский диверсант подорвался на собственной мине, он пытался установить ее рядом с рынком в районе донецкого железнодорожного вокзала. Об инциденте сообщилRT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военный эксперт Леонков спрогнозировал скорое наступление ВСУ на Донбасс
украина всу донбасс леонков
Комментировать