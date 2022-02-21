Военный эксперт Леонков спрогнозировал скорое наступление ВСУ на Донбасс

Москва, 21 февраля. Тактика беспокоящего огня со стороны ВСУ у линии соприкосновения сил в Донбассе перешла в новую стадию. Обстановка на востоке Украины лишь больше накаляется, о чем заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В Донбассе четвертые сутки подряд сохраняется напряженная ситуация. На фоне резкого ухудшения обстановки лидеры Донецкой и Луганской народных республик подписали указы о всеобщей мобилизации. Мнением о ситуации в республиках с подписчиками своего Teleragram-канала поделился военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил возросшее число попыток диверсий со стороны ВСУ. Эксперт уверен, что Киев отдал военным распоряжение о разжигании паники всеми доступными способами.

«Думаю, что обстрелы по нарастающей продолжатся день-два, затем на участках прорыва будет массированный артобстрел, и укропы пойдут в атаку. Я не верю, что у них там царит пораженческое настроение», — подчеркнул Леонков.

В воскресенье представители ДНР сообщили, что обстановка на передовой остается критической. Киевские силовики за сутки выпустили по территории республики свыше 400 боеприпасов.

Один украинский диверсант подорвался на собственной мине, он пытался установить ее рядом с рынком в районе донецкого железнодорожного вокзала. Об инциденте сообщилRT.