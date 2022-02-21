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Пресс-секретарь президента РФ Песков анонсировал возможный саммит Путина и Байдена

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Песков анонсировал возможный саммит Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Саммит с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена возможен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля дополнил, что саммит российского и американского лидеров будет организован при условии целесообразности со стороны Путина и Байдена.

«Конечно, мы не исключаем, и при необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение», — сказал журналистам Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что конкретных планов о проведении саммита глав РФ и США нет. Тем не менее существуют договоренности о диалоге на уровне представителей МИД. Песков также не исключает переговоров между российскими и французскими министрами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности американского президента Джо Байден встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любое время.

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