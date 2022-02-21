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Песков объяснил эвакуацию граждан Донбасса агрессивными действиями ВСУ

Политика
Песков объяснил эвакуацию граждан Донбасса агрессивными действиями ВСУ
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 21 февраля. Эвакуация жителей Донбасса не связана с решением стран Запада отозвать своих дипломатов из Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет об агрессивных действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и опасности для жизни гражданского населения. Поэтому никакой корреляции с отзывом иностранных дипломатов из Киева здесь нет, пояснил Песков.

«Это было обращение из самопровозглашенных республик. Там на месте масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем мы можем себе представить», — сказал официальный представитель Кремля.

Также он отметил, что на территории ДНР и ЛНР все интенсивнее становятся обстрелы со стороны украинской армии. Это вызывает глубокую обеспокоенность, добавил Песков.

Как стало известно ранее, представители Донецкой Народной Республики сообщили о минометном обстреле Старомихайловки. ВСУ вновь применили оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

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