Песков объяснил эвакуацию граждан Донбасса агрессивными действиями ВСУ

Москва, 21 февраля. Эвакуация жителей Донбасса не связана с решением стран Запада отозвать своих дипломатов из Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет об агрессивных действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и опасности для жизни гражданского населения. Поэтому никакой корреляции с отзывом иностранных дипломатов из Киева здесь нет, пояснил Песков.

«Это было обращение из самопровозглашенных республик. Там на месте масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем мы можем себе представить», — сказал официальный представитель Кремля.

Также он отметил, что на территории ДНР и ЛНР все интенсивнее становятся обстрелы со стороны украинской армии. Это вызывает глубокую обеспокоенность, добавил Песков.

Как стало известно ранее, представители Донецкой Народной Республики сообщили о минометном обстреле Старомихайловки. ВСУ вновь применили оружие, запрещенное Минскими соглашениями.