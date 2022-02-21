«Зря надрывался»: встреча глав РФ, США и Франции может «обнулить» речь Зеленского в Мюнхене

Решения, принятые на возможной встрече глав России, США и Франции, аннулируют итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в беседе с ФАН сказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Мюнхенская конференция практически полностью была посвящена Украине и антироссийской риторике. В то время как окраины Донецка и Луганска обстреливались со стороны ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский рассуждал о шагах по подготовке пересмотра безъядерного статуса страны. Представители США назначали все новые даты «вторжения» России, а Великобритания пригрозила закрыть для компаний из РФ привлечение капитала на финансовых рынках Лондона.

Однако вопросы безопасности все же беспокоят ЕС, и лидеры европейских держав прекрасно понимают, что диалог с Россией вести необходимо. В понедельник, 21 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон предложил Лидеру США Джо Байдену и российскому президенту Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

«Возникает вопрос — а зачем проводили Мюнхенскую конференцию по безопасности? Зачем давали эстрадно выступить Владимиру Зеленскому? Если решать все должны три страны. И кого-нибудь — например, Украину — пригласят поприсутствовать. Россия не отказывалась от переговоров, наоборот — всячески подталкивала США к ним. Байден же хочет стать миротворцем — ну пусть. Он потомок Данилы Галицкого, Энтони Блинкен — внук киевлянина, потому и решить украинский вопрос они могут и без президента Украины», — высказался Бредихин.

Политолог уверен, что встреча президентов России, США и Франции может перечеркнуть итоги Мюнхенской конференции и выступление на ней Зеленского.

«Решение новой конференции полностью аннулирует мюнхенскую. Зря на нее все же ездил Зеленский — Байден ему не советовал. И зря надрывался он с трибуны — европейские «партнеры» совсем не оценили», — сказал Бредихин.

Как считает политолог Павел Фельдман, вопрос, поднятый Зеленским в Мюнхене, об изменении ядерного статуса страны — это попытка шантажа западных «партнеров» Украины. Угрожая началом разработки ядерного оружия, он постарается добиться от Запада материальной поддержки, летального вооружения и превентивных санкций против России.