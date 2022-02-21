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Путин поздравил звезду фильма «Москва слезам не верит» Алентову с юбилеем

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 12:24
Общество
Путин поздравил звезду фильма «Москва слезам не верит» Алентову с юбилеем
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Веру Алентову с 80-летием. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

По мнению главы государства, Алентова добилась успеха и признания в очень сложной профессии. Она подарила зрителям галерею ярких и запоминающихся работ.

«Каждая ваша роль и на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, и в кино — свидетельство высокого профессионального мастерства, искренней, безграничной любви к избранному делу», — говорится в телеграмме.

Путин пожелал Алентовой доброго здоровья и творческого вдохновения, сообщает газета «Культура». Актриса стала известной на весь СССР благодаря роли Катерины Тихомировой в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Алентова является мамой телеведущей Юлии Меньшовой.

Ранее Алентова представила свои мемуары, в которых рассказала о тайной любви супруга к актрисе Анастасии Вертинской.

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