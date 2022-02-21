«Такие железки храню»: военный журналист Поддубный рассказал о своем необычном хобби

Военный корреспондент Евгений Поддубный признался, что из командировок часто возвращается с необычными трофеями. Во время поездок в горячие точки пополняется не только и без того богатый архив репортажей журналиста, но и его личная коллекция осколков снарядов. С одним из них он пришел на интервью к Борису Корчевникову. Историю появления артефакта Евгений рассказал в эфире программы «Судьба человека».

«Это кусок крылатой ракеты «Томагавк», которая ударила по одному из сирийских аэродромов. На самом деле, да, я, действительно, собираю такие вещи, как фрагменты истории, которой я был свидетелем», — поделился Поддубный.

Pr Scr youtube.com / Евгений Поддубный

Журналист напомнил о событиях в Сирии, которые произошли в апреле 2017 года. Ракетному обстрелу предшествовала придуманная организацией «Белые каски» история о применении химического оружия против жителей города Хан-Шуйхун.

«Это была такая постановочная история, такая театральная. Многие помнят, как дочь Трампа плакала, жалея якобы тех людей, которые погибли в результате якобы химической атаки. И Трамп настолько близко к сердцу принял слезы дочери, эту всю тему пропустил через себя, что незамедлительно приказал ударить крылатыми ракетами по Сирии», — рассказал Евгений Поддубный.

vk.com / Евгений Поддубный

Съемочная группа Евгения была на месте обстрела уже через два часа после удара. Там журналист и нашел осколок снаряда.

«Я такие железки храню», — добавил корреспондент.

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