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Аналитик Коц: Пентагон признал превосходство ВС РФ в артиллерии и средствах ПВО

Армия
Аналитик Коц: Пентагон признал превосходство ВС РФ в артиллерии и средствах ПВО
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 февраля. Ведущие западные военные эксперты приходят к неутешительным для себя выводам об итогах гипотетического конфликта между российской армией и силами НАТО, пишет аналитик Андрей Коц.

Стратеги Пентагона моделируют различные сценарии противостояния между армиями Североатлантического альянса и ВС РФ, отмечает журналист Андрей Коц в статье для РИА Новости. Он цитирует мнение Максимилиана Бремера, руководителя отдела спецпрограмм Аэромобильного командования ВВС США, о значительном превосходстве России над НАТО в средствах ПВО.

«У русских есть отличные средства противовоздушной обороны, особенно ближнего и малого радиуса действия… Я имею в виду системы "Тор", "Бук", "Панцирь", "Тунгуска", а также переносные зенитно-ракетные комплексы… Причем их очень много», — признал Бремер серьезную опасность для авиации США в случае войны с Россией.

Кроме того, на Западе причислили артиллерию ВС РФ к виду вооружения, в котором российская армия имеет решающее преимущество над НАТО. При этом у Альянса практически нет тяжелых артиллерийских систем и дальнобойных установок РСЗО, подчеркнул Коц.

Ранее стало известно, что Госдеп США назвал «соразмерным» наращивание американского военного контингента на территории Польши. О решении Москвы и Минска продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у границ России и Белоруссии сообщал RT.

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