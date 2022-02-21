Союстов: Озвучиваемые Киевом идеи об отказе от безъядерного статуса — заведомый блеф

Недавний бенефис президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности наделал немало шума. Причем преимущественно не комплементарного по отношению к Зеленскому. Видимо, президент США Джо Байден нечто подобное предполагал заранее: неспроста Вашингтон выражал сомнения в необходимости для Зеленского лететь в Мюнхен в самый разгар украинского кризиса.

Однако Владимир Александрович «большого брата» не послушал, и получилось то, что получилось. Сентенции Зеленского в Мюнхене о том, что Запад обязан предоставлять Украине финансовую помощь без каких-либо предварительных условий, а в ЛДНР проживают «граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя», теперь навсегда станут символами политики постмайданного Киева. При этом Зеленский сделал в Мюнхене еще одно любопытное заявление.

«Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — заявил Зеленский.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомню, что Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), он же Будапештский меморандум, был подписан в 1994 году. Согласно этому документу Украина обязывалась убрать со своей территории все имеющееся у Киева ядерное вооружение (то есть передать его Москве) в обмен на крайне расплывчатые «гарантии безопасности» со стороны США, Великобритании и России. По большому счету, Будапештский меморандум являлся для Киева вынужденной мерой — пока ядерное оружие находилось на украинской территории, Запад отказывался оказывать Украине какую-либо помощь, включая финансовую. Позже об этом факте, а также о том, что Будапештский меморандум был чистой формальностью и не нес для Вашингтона, Лондона и Москвы никаких юридических обязательств, честно рассказал экс-президент Украины Леонид Кравчук. С Кравчуком оказалась полностью согласна и посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

«Будапештский меморандум — это действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права», — уточнила Фельдгузен.

Федеральное агентство новостей /

Соответственно, все неоднократные попытки Киева после 2014 года разыграть в свою пользу «карту» отказа от Будапештского меморандума выглядят по меньшей мере странно. Особенно с учетом того, что Будапештский меморандум тесно связан с членством Украины в ДНЯО. Отказываясь от Меморандума, Киев де-факто толсто намекает и на отказ от обещания не разрабатывать, не производить и не иметь на своей территории ядерное оружие. Такая инициатива Киева вряд ли найдет понимание даже у иностранных «партнеров» Украины, не говоря уж о других государствах.

«Важно понимать, что Украина не имеет компетенций для создания полноценного ядерного оружия. Однако наличие на украинской территории атомной энергетики теоретически позволяет Киеву надеяться на создание так называемой «грязной» атомной бомбы — боеприпаса, предназначенного для распространения радиоактивного изотопа на обширной территории. Повторюсь: такой боеприпас Киев может создать только теоретически, потому что практически перспектива появления на Украине грязной атомной бомбы немедленно превратит ее в страну-изгоя. Против Украины ополчится не только Россия, но и Европа, и даже Соединенные Штаты. Полагаю, что в команде Зеленского это прекрасно осознают. Поэтому озвучиваемые Киевом идеи об отказе от безъядерного статуса следует расценивать как заведомый блеф», — прокомментировал ФАН ситуацию военный эксперт, а также постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин.

Данный материал является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.